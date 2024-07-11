Путин передал Росимуществу активы австрийской Silgan Holding

Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества предприятия австрийской Silgan Holdings в РФ. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

В документе говорится, что Росимуществу переходят 100% долей ООО «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем». Обе компании являются «дочками» Silgan Holdings. Росимущество может осуществлять полномочия собственника имущества, ценных бумаг и долей, но распоряжаться ими агентству запрещено.

Напомним, что Silgan Holdings занимается производством металлической упаковки. Компания имеет более 100 предприятий в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.