ВТБ выиграл судебный иск к Euroclear на $38,4 млн

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск ВТБ к Euroclear на сумму около $38,4 млн, свидетельствуют материалы дела. Банк просил взыскать убытки в размере 10 тысяч австралийских долларов, 5 тысяч швейцарских франков, тысячи китайских юаней, 1,6 млн евро, 5 тысяч фунтов стерлингов и 36 млн долларов США.

В марте ВТБ подал иск к международному депозитарию Euroclear о взыскании ущерба с Euroclear Bank «в целях защиты своих имущественных интересов» «в связи с блокировкой собственных денежных средств», говорилось в комментариях госбанка.

В ходе разбирательства суд отказал Euroclear в переводе рассмотрения дела в другую юрисдикцию — государственный суд Бельгии или Международный арбитражный суд при Международной торговой палате — и даже в Москву. В свою очередь, ВТБ просил суд арестовать активы Euroclear на сумму иска, за исключением спецсчетов, арест которых невозможен. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, так как в материалах дела не было представлено доказательств того, что у Euroclear на территории России есть другое имущество, кроме заблокированных активов на специальных счетах.