Названы номинанты второго отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024»

Оргкомитет национальной премии «Бренд года в России 2024» подвёл результаты рассмотрения конкурсных заявок второго отборочного этапа. Претендентами на победу объявлены еще 26 отечественных бренда.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России 2024»

«Мы точно знаем, что в текущей ситуации в нашей стране роль и значение отечественных брендов в перезагрузке рынка невозможно переоценить. Именно поэтому премия поддерживает, как крупные бренды с лидерским потенциалом, которые уже занимают активную позицию на рынке, так и новые бренды, задающие свои тренды. Всей нашей командой убеждены, что участие в конкурсе даст российским компаниям стимул в построении успешных самобытных брендов, которые станут лидерами нового времени», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова.



Номинантами второго отборочного этапа премии «Бренд года в России 2024» стали:

В высшей лиге:

• BertToys в номинации «Детские игрушки и игры»

• CENTRUM в номинации «Школьные принадлежности»

• GranFest в номинации «Сантехнические товары»

• Cool Zone в номинациях Спортивная одежда», «Товары для профессионального спорта»

• EKF в номинации «Электротехнические изделия»

• Lassie в номинациях «Одежда для детей», «Обувь для детей»

• Pi-Pi Bent в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»

• TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»

• ВНИИГАЗ-Сертификат в номинации «Природный газ»

• журнал Business Excellence в номинации «СМИ и издательский бизнес»

• Заповедное посольство в номинации «Благотворительный бренд (НКО)»

• Звук Бизнес в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

• «Левъ Голицынъ. Коронационное» в номинации «Алкогольные напитки»

• Маркетплейс здоровья «Здравсити» в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуг»

• Мир Хомутов в номинации «Крепежные изделия»

• Урал в номинации «Устройства мультимедиа»

В первой лиге:

• Magnetto.pro в номинациях «Образовательные услуги», «Digital услуги»

• MicroDec в номинации «Строительные растворы»

• Летим в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий»

• в номинации «Интерьер и декор» - DONNA FLOR и ELEMENT

• в номинации «Услуги красоты и бьюти-сервисы» - FACEOLOGY и Пальчики

Специальные номинации:

• «Бренд-прорыв» - EKF

• «Экобренд» - TION

• «Экспортный бренд» - Изолятор

• «Креативный бренд» - Коту под хвост

• «Благотворительный бренд» - Урал

• «Успешный ребрендинг» - Lassie

• «Успешный старт» - NSCO New Service Company

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в октябре в Москве.

Официальным медиапартнером конкурса является медиахолдинг Rambler&Co.