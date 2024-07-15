Google планирует сделать самую дорогую в своей истории покупку

Alphabet, материнская компания Google, ведет переговоры о приобретении израильского стартапа в сфере кибербезопасности Wiz. Согласно источникам Bloomberg, сумма сделки может достичь $23 млрд, что сделает ее самой крупной в истории Alphabet. Однако, как отмечают источники, соглашение пока не достигнуто, и переговоры могут завершиться безрезультатно.

Сделка может быть заключена в ближайшее время. Приобретение Wiz позволит Google укрепить свои позиции на рынке облачных решений и сократить отставание от конкурентов Microsoft и Amazon. Несмотря на то что облачное подразделение Alphabet уже несколько кварталов подряд является прибыльным, компания продолжает инвестировать в его развитие.

Wiz, основанный в Израиле, предлагает облачные решения по обнаружению угроз и реагированию на них с использованием ИИ. Компания считается одним из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения. В 2023 году ее доход составил около $350 млн. В мае этого года Wiz привлек $1 млрд в ходе частного раунда финансирования, оцененного в $12 млрд.