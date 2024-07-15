Qiwi планирует сменить название

Акционеры международной группы Qiwi 27 августа на годовом общем собрании обсудят вопрос о смене названия на NanduQ, говорится в сообщении компании. Право голоса на этом собрании будут иметь только те акционеры, которые были зарегистрированы до 11 июля.

На годовом общем собрании Qiwi также будут рассматриваться вопросы о повторном назначении Papakyriacou & Partners в качестве аудитора, об избрании совета директоров и об утверждении финансовой отчетности компании.

В январе 2024 года Qiwi объявила , что заключила сделку по разделению своего бизнеса, продав российские активы (сконцентрированы на компании «Киви») гонконгской Fusion Factor Fintech, которая принадлежит бывшему главе Qiwi Андрею Протопопову. В феврале Банк России отозвал лицензию у российского Киви-банка, в кредитную организацию была назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В апреле суд принял решение о ликвидации Киви-банка по ходатайству ЦБ.

В начале марта временная администрация от имени банка подала иск в Арбитражный суд города Москвы о признании недействительными договоров купли-продажи акций компании «Киви», а также договора залога и обременения акций. В мае Арбитражный суд Москвы отказал АСВ в удовлетворении этого иска. Тогда же Qiwi сдвинула сроки второго платежа в рамках сделки по продаже компании «Киви» на три месяца – до 19 августа.

Действующее наименование компании связывали с одноименным названием бескрылой птицы родом из Новой Зеландии — «киви». Новое же название похоже на наименование рода нелетающих птиц, которые обитают в Южной Америке — «Нанду», но только с добавлением буквы «Q» на конце.