Топ-менеджеры Wildberries начали покидать компанию

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова, в прошлом работавшая топ-менеджером в «Магните» и X5 Group, ушла из компании через месяц после назначения из-за конфликта с ее владельцами по поводу своих прав и обязанностей. Об этом со ссылкой на несколько источников на рынке пишет Forbes.

По словам одного из них, Наумова, приходя в компанию, ожидала, что ей позволят управлять процессами, но основательница ретейлера Татьяна Бакальчук не согласилась с этим. Также компанию в июле покинули исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. Связаны ли эти случаи, не уточняется.

В комментарии ТАСС пресс-служба Wildberries подтвердила уход Духанина и Матачунас, но заявил, что Наумова продолжит работать в компании. Сама Наумова отказалась «комментировать слухи», Духанин переадресовал вопрос пресс-службе, а Матачунас не ответила на просьбу о комментарии.

О назначении Наумовой сообщалось в конце мая. Она должна была улучшить операционную эффективность складской и транспортной логистики, заниматься развитием сети пунктов выдачи заказов и улучшить клиентский опыт.

Ранее корпорация МСП подсчитала, что около 60 процентов жалоб продавцов на маркетплейсы приходится на долю Wildberries. Кроме того, эта площадка отличается низкой скоростью решения вопросов работающих с ней предпринимателей.