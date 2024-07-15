Названы сроки появления новых правил субсидирования авиакомпаний

Новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний появится до конца 2024 года. Об этом сообщила замглавы Росавиации Наталья Андрианова, передает «РИА Новости».

По ее словам, сейчас новый порядок и правила программ субсидирования авиакомпаний находятся в разработке. Этим вопросом занимается межведомственная рабочая группа Минтранса.

«Мы надеемся завершить эту работу до конца года», — сказала она на совещании «О мерах по повышению доступности воздушных перевозок» в Совфеде.



Замглавы Росавиации добавила, что 2025 год будет посвящен переработке правил и привязке их к рынку, к текущей ситуации и потребностям авиационного сообщества.