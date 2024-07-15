Топ-менеджеры Wildberries начали покидать компанию

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова, в прошлом работавшая топ-менеджером в «Магните» и X5 Group, ушла из компании через месяц после назначения из-за конфликта с ее владельцами по поводу своих прав и обязанностей. Об этом со ссылкой на несколько источников на рынке пишет Forbes. Lenta.ru

Между тем пресс-служба Wildberries подтвердила уход Духанина и Матачунас, но там заявили, что Наумова продолжит работать в компании. Сама Наумова отказалась «комментировать слухи», Духанин переадресовал вопрос пресс-службе, а Матачунас не ответила на просьбу о комментарии. ТАСС

В конце мая онлайн-ретейлер сообщил, что Наумова с июня войдет в состав правления Wildberries в качестве одного из исполнительных директоров. Топ-менеджер должна была заняться улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов, а также улучшением клиентского опыта. Москва24