Индексы РТС и Мосбиржи 16 июля выросли до 1,08%

Российский рынок акций во вторник продолжал снижаться, индекс Мосбиржи отметился ниже 2 900 пунктов - на минимумах за 12 месяцев. Но по итогам основной сессии рублевый индикатор смог отскочить и продемонстрировать рост - на 1,08%, до 2 944,86 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,53%, до 1 050,83 пункта. Курс юаня снизился на 0,047%, до 12,039 рубля.

"Ожидания инвесторами повышения ключевой ставки, их уверенность в том, что жесткая линия ДКП надолго, повышение привлекательности облигаций в сравнении с акциями в части риска-доходности, дивидендные отсечки и острая геополитика - основные факторы давления на рынок. Сдерживать негатив могут постепенное ослабление рубля и сохранение относительно благоприятной ситуации с ценами на нефть", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.



Внешний фон был неоднородным. В небольшом плюсе закрылись биржевые основные индексы КНР. В США покупатели сегодня также сильнее в начале торгов. А вот в Европе доминировали "медведи". Июльский индекс экономических настроений еврозоны (от ZEW) составил 43,7 пункта, это заметно ниже майских 51,3 пункта и прогнозных 48,1 пункта.

Рынок акций

В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали расписки "Эталона" (+7,73%), котировки "Озона" (+4,37%), акции "Полюса" (+4,11%), бумаги "Газпрома" (+3,85%), котировки ГМК "Норильский никель" (+2,92%), акции "Селигдара" (+2,82%).

Расписки "Эталона" вернулись к росту после публикации ранее в июле данных об удвоении продаж в первом полугодии текущего года. В бумагах "Газпрома" наблюдались очередные спекулятивные покупки у локальных минимумов, отметила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Полюс" и "Селигдар" повышались вслед за ценами на золото, которые во вторник обновили исторический максимум и поднялись до $2 469 за тройскую унцию на фоне усиления политической неопределенности в крупнейших западных экономиках, а также увеличения шансов скорого снижения процентных ставок в США.

В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции МТС (-15,41%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (-2,73% и -2,29%), котировки "Совкомфлота" (-2,37%), привилегированные акции "Башнефти" (-2,35%).

Акции МТС упали после закрытия дивидендного реестра за 2023 год. Бумаги "Мечела" остаются во власти сильного нисходящего тренда и во вторник, в частности, опустились к очередному минимуму с июня 2023 года по обыкновенным акциям на фоне сохранения непростой ситуации на рынке угля и отсутствия дивидендной составляющей, констатировала эксперт. Так, экспорт российского угля через морские порты в первом полугодии текущего года снизился на 17%, а по сети РЖД - на 9,5%.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 17 июля - 2 885 - 3 015 пунктов, по биржевому курсу юаня на завтра - 11,9-12,2 рубля, по доллару - 88-90 рублей.

По прогнозу Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи будет снова колебаться в коридоре 2 900 - 3 000 пунктов. Доллар может продемонстрировать движение в диапазоне 87-90 рублей, евро - в коридоре 95-98 рублей, юань - в коридоре 12-12,3 рубля.

Из важных публикаций и статистики середины недели Бахтин отметил июньский ИПЦ еврозоны, объем строительства новых домов в США за первый летний месяц и "Бежевую книгу" ФРС, которая даст общее представление об экономических тенденциях и проблемах США. В рамках сезона квартальных отчетностей финрезультаты завтра представят J&J, Prologis, U.S. Bancorp. В КНР продолжится пленум ЦК Компартии Китая, на котором в том числе обсуждаются экономические вопросы. Среда - последний день для попадания в реестры акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" за 2023 год. Завтра дивидендная отсечка пройдет в акциях АФК "Система".