«Лаборатория Касперского» сократит свой бизнес в США

Российская компания из сферы кибербезопасности "Лаборатория Касперского" с 20 июля начнет постепенно сокращать свою деятельность в Соединенных Штатах, сообщили ТАСС в компании.

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Решение последовало за санкциями США, запретившими применять в стране ее программное обеспечение. С 20 июля компании запрещено вступать в какие-либо новые договоренности с американцами. Эти меры не распространяются на работу ее подразделений, имеющую информационный или образовательный характер.

"Компания тщательно изучила и оценила последствия законодательных требований США и приняла печальное и трудное решение прекратить свою активную деятельность в США, поскольку сейчас не видит перспектив для ведения бизнеса в этой стране", - сообщили в "Лаборатории Касперского".



Компания напомнила, что работает в США почти 20 лет, "защищая целые организации и пользователей от киберугроз". Ее бизнес после решения о сокращении операций в США остается стабильным, а ключевые приоритеты - неизменными.

"Как международный вендор в области кибербезопасности компания будет продолжать инвестировать в стратегические рынки и защищать клиентов и партнеров в цифровом мире", - отметили в "Лаборатории".



Санкции США в отношении Kaspersky

Самые последние санкции США против компании затронули ее руководящий состав: исполнительного директора Андрея Тихонова, управляющего директора в России и СНГ Анну Кулашову, директора по коммерческим вопросам Игоря Чекунова, директора по развитию бизнеса Андрея Ефремова, директора по работе с персоналом Марину Алексееву, замгендиректора по стратегии и экономике Даниила Борщева, директора по исследованиям и экономике Антона Иванова и исполнительного вице-президента по потребительскому бизнесу Михаила Гербера.

Санкции были введены, по утверждению Госдепа, поскольку компания "находится под юрисдикцией, контролем или управлением российских властей", которые, как считают США, "могут воспользоваться привилегированным доступом для получения конфиденциальных данных, в том числе личной информации, или обхода мер кибербезопасности", что якобы "представляет неприемлемый риск национальной безопасности США и безопасности американских граждан".

Еще до персональных санкций Минторг США запретил применять в США программное обеспечение "Лаборатории". Помимо мер, вступающих в силу с 20 июля, с 29 сентября компании и любым ее преемникам или правопреемникам будет запрещено вступать в транзакции в сфере ИКТ и услуг в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил те ограничения соображениями конкуренции, указав, что это "излюбленный прием" Вашингтона для нечестной борьбы.