Крупный производитель грибов в России оказался на грани банкротства

Национальная грибная компания «Кашира» столкнулась с угрозой банкротства. О проблемах одного из крупнейших производителей шампиньонов со ссылкой на материалы «Федресурса» сообщает «Коммерсантъ».

С заявлением о банкротстве «Каширы» в арбитражный суд намерен обратиться Райффайзенбанк. У кредитной организации в залоге находятся 100 процентов долей в компании и ее здание площадью 1,1 тысячи квадратных метров. По данным Российского аукционного дома, долг компании оценивается в 1,47 миллиарда рублей.

По словам советника банкротной практики BGP Litigation Владимира Клименко, кредитор может заявить о банкротстве, если долг превысил два миллиона рублей и его выплата просрочена более чем на три месяца. При этом «Кашира» может погасить долг или попробовать договориться о его реструктуризации, отметил руководитель проектов компании «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко.

Входящий в топ-12 крупнейших производителей грибов работает в Подмосковье с 2007 года и выпускает 5,5 тысячи тонн шампиньонов и мицелия в год. Компания поставляет продукцию в крупные торговые сети, в 2023 году ее выручка упала на восемь процентов, до 697,5 миллиона рублей, а чистый убыток вырос на 7,9 процента, до 265,3 миллиона рублей.

Как заявила гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова, у подобных предприятий низкая рентабельность — потребление культивированных грибов достаточно низкое из-за высокой доступности лесных грибов, свежих или замороженных.

В 2023 году производство грибов в России увеличилось на 13,3 процента в годовом выражении. По данным Минсельхоза, объем продукции, выращенной грибоводческими хозяйствами, вырос до 145,9 тысячи тонн, рекордного показателя для отрасли. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки. В министерстве отметили, что это направление стало одним из популярных у российских аграриев, отрасль развивается за счет мер господдержки, в том числе инвестиционных кредитов.