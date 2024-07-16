Бывшие активы «Яндекса» объявили о перезапуске с Воложем во главе

Несколько зарубежных стартапов, которые ранее входили в структуру Yandex N.V. - экс-головной компании российского "Яндекса", объявили о запуске компании Nebius Group, которая пришла на смену самой Yandex N.V.

Ее руководитель - бывший глава "Яндекса" Аркадий Волож, говорится в пресс-релизе.

"Теперь у нас есть потрясающая возможность инвестировать в построение ведущего игрока на рынке ИИ-инфраструктуры в Европе с многомиллиардным годовым потенциалом прибыли", - приводятся в сообщении слова Воложа.



Сейчас Nebius располагает денежными средствами в размере около $2,5 млрд и не имеет долговой нагрузки.

Под Nebius объединились еще три бывших стартапа - Toloka, TripleTen и Avride, которые сохранят свои бренды. Команда объединенной компании состоит из выходцев из Microsoft, Amazon, "Яндекса" и других мировых компаний. Коммерческим директором стал Роман Чернин, имеющий 12-летний опыт работы в "Яндексе", директором по бизнесу и инфраструктуре - Андрей Короленко, операционным директором - Офир Наве.

Имея в распоряжении бывший финский дата-центр "Яндекса", который входит в топ-20 мощнейших в мире, Nebius планирует запустить еще несколько ЦОДов - преимущественно в Европе.