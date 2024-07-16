«Вкусно — и точка» впервые открыла рестораны в регионе, где не было McDonald's

«Вкусно — и точка» впервые открылись в российском регионе, где раньше не было McDonald’s. В частности, речь идет о двух ресторанах быстрого питания в Иркутске. Об этом сообщает «Коммерсант».

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На церемонии открытия присутствовал генеральный директор компании Оле Пароев. Во время мероприятия он заявил, что Иркутская область стала 65-м регионом присутствия «Вкусно — и точка». Гендиректор добавил, организация собирается вложить более 1 млрд рублей и построить на эти средства от 8 до 10 ресторанов в крупных городах региона. В частности, до конца 2024 года откроются еще по одному ресторану в Иркутске и Ангарске, а также распределительный центр — он рассчитан на обслуживание 15-20 предприятий питания.

Присутствовавший на церемонии зампред правительства Иркутской области Георгий Кузьмин отметил, что переговоры о заходе сети в регион велись еще с прежним собственником, в 2021 году. По его словам, «Вкусно — и точка» трудоустроит в области около 1 тысячи человек, а также откроет семейную гостиницу на базе иркутской областной детской больницы. Ее будут строить с 2025 по 2029 год.