Минпромторг предложил выделять российские товары

Минпромторг готовит законопроект, предусматривающий российским товарам приоритетную выдачу при запросах на интернет-площадках, а также выделение им особого места в розничных сетях. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что законопроект распространяется на продовольственные и непродовольственные товары от российских производителей. Такой мерой власти планируют повысить конкурентоспособность отечественных товаров, а также облегчить их выход в федеральную розницу.

Согласно тексту законопроекта, отечественные ритейлеры должны будут обеспечить обязательную выкладку на полках товаров локального производства. При этом для интернет-площадок предлагается ввести обязательную приоритетную выдачу локальной продукции. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее Минпромторг предложил повысить утильсбор на автомобили на 70–80%.