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Илон Маск объявил о переезде SpaceX и соцсети X

Офисы компаний переведут из Калифорнии в Техас. Предприниматель пояснил, что «последней каплей» стал закон, который запрещает требовать от сотрудников калифорнийских школ уведомления родителей об изменении гендерной идентичности учащихся.

Маск решил вывезти офисы SpaceX и соцсети X из Калифорнии
© globallookpress.com

Маск заявил, что штаб-квартира космической компании переедет из Хоторна в Лос-Анджелесе на площадку Starbase в Техасе, а сети микроблогов — в Остин.

«Около года назад я ясно дал понять губернатору Ньюсому, что законы такого рода заставят семьи и компании покинуть Калифорнию, чтобы защитить своих детей», — заявил предприниматель.
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