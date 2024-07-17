Маркетплейсы сообщили о проблемах с ввозом товаров из-за границы

В ближайшее время страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс союза. После этого может значительно усложниться оформление зарубежных покупок и может вырасти их стоимость. Ввоз части товаров и вовсе станет невозможным.

Об этом в среду, 17 июля, сообщило РБК.

— Теперь понятие «товары для личного пользования» будет применяться исключительно к товарам, которые лицо ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физическое лицо, и такие товары доставляются почтой или перевозчиком, — рассказала исполнительный директор Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) и советник юридической фирмы «Некстонс» Галина Донцова.



В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Изменения были подготовлены еще в прошлом году и могут быть приняты до конца июля, передает издание.