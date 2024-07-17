Microsoft уволила всех сотрудников из команды инклюзивности

Microsoft 1 июля 2024 года закрыла подразделение, занимающееся вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Решение принято в связи с изменением потребностей бизнеса, сообщает Business Insider со ссылкой на соответствующее электронное письмо бывшего сотрудника компании.

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Как рассказал бывший сотрудник компании, в 2020 году усилия в области разнообразия, равенства и инклюзивности считались критически важными, однако теперь Microsoft считает иначе. Количество сотрудников, которых затронули сокращения, не уточняется.

Бывший руководитель команды DEI выразил опасения, что аналогичные подразделения в других крупных компаниях также могут быть под угрозой. Business Insider отмечает, что в 2023 году Google и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) уже сократили свои программы DEI.

Представитель Microsoft заверил, что обязательства компании в сфере разнообразия и инклюзивности остаются неизменными. Компания продолжает уделять особое внимание этим вопросам, несмотря на расформирование подразделения. Других комментариев относительно этой ситуации в Microsoft пока не предоставили.

После протестов Black Lives Matter в 2020 году Microsoft, как и многие другие технологические компании, взяла на себя обязательства улучшить ситуацию с разнообразием, равенством и инклюзивностью. В рамках своей инициативы по достижению расового равенства компания пообещала, что к 2025 году количество темнокожих и афроамериканских руководителей в США удвоится, а также будет повышен уровень расового разнообразия на рабочих местах.