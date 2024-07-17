Производитель водки «Царская» купил завод виски

Российская компания Ladoga купила завод по производству виски. Об этом со ссылкой на данные СПАРК пишет РБК.

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Входящее в группу ООО «Ладога-Юг» стало новым владельцем калмыцкого ООО «Центр-Продукт», которому и принадлежит завод по производству вискового дистиллят в Буденновске (Ставропольский край). В Ladoga (выпускает водку «Царская» и джин Barrister) подтвердили информацию о закрытии сделки.

«Центр-Продукт» был зарегистрировано в 1999 году. С 2007 года завод в Ставрополье занимался изготовлением спирта — именно этот вид деятельности указан у компании в качестве основного и сейчас. В декабре 2023-го предприятие было перепрофилировано под производство вискового дистиллята. Тогда руководитель завода Александр Филиппов рассказывал, что выпуск выдержанного и невыдержанного дистиллята осуществляется на заводе по инновационной технологии.

Выручка ООО «Центр-Продукт» за прошлый год снизилась до 646,9 миллиона рублей по сравнению с 980,6 миллиона в 2022 году. Чистая прибыль компании также сократилась с 219,6 миллиона до 155,8 миллиона рублей. За 2023 год завод в Буденновске произвел 745,5 тысячи декалитров дистиллятов, рассказали представители Ladoga.

В январе стало известно, что Ladoga начала контрактное производство виски в Китае. Производитель выпускает алкоголь под брендом Kubao на предприятиях Goalong Distillery в КНР и намерен занять 25 процентов китайского виски в России.

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы продаж виски в России увеличились на 24,6 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. По на данным аналитиков компании NielsenIQ, за этот период времени продажи виски продемонстрировали самый стремительный прирост среди всех крепких алкогольных напитков.