ФАС потребует от нефтяников обосновать рост оптовых цен на бензин Аи-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит запрос нефтяным компаниям с требованием представить данные об экономическом обосновании роста оптовых цен на бензин Аи-95, сообщили журналистам в ведомстве.

Этот вопрос обсуждался на заседании биржевого комитета ФАС 17 июля.