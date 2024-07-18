Стало известно, почему банки резко уменьшили рекламу кредитов

Банки значительно сократили рекламу займов, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). С октября прошлого года банки обязаны в объявлениях указывать полную стоимость кредита (ПСК), что делает их предложения менее привлекательными для публики.

После вступления новых требований в силу ФАС начала расследование касательно некоторых банков, чтобы выявить нарушения принятого закона. Первое дело антимонопольная служба возбудила против Почта-банка за рекламу ссуды со ставкой 4% в общественном транспорте Москвы. Помимо Почта-банка, ФАС выявило несколько нарушений у Альфа-банка.

С 23 октября 2023 года банки обязаны в рекламе рядом с привлекательной ставкой по ссуде указывать и диапазон ее полной стоимости с учетом дополнительных расходов — страховки и так далее. В апреле президент РФ Владимир Путин также подписал закон, согласно которому штрафы за некорректное указание ПСК в рекламе увеличились вдвое — до 1,6 млн рублей.

Количество кампаний по продвижению сократилось, однако новые требования не привели к их полному исчезновению, рассказала газете директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко. По ее словам, игроки рынка находятся в поиске наиболее выгодного баланса между соблюдением закона и сохранением привлекательности продуктов. К примеру, рекламные кампании стали фокусироваться на сумме кредита или сроке его выдачи вместо ставки. Также многие игроки делают акцент на индивидуальных предложениях для своих клиентов, стараясь поддержать бренд, пояснил директор по маркетингу «Сравни.ру» Никита Самарин.

Однако некоторые эксперты считают, что ПСК в рекламе займов отображать необходимо. Это нужно, чтобы исключить практику, при которой информация о продукте преднамеренно искажается, заявил «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Раньше банки указывали в объявлениях только минимально возможную ставку по займу без объяснения условий ее предоставления. На самом деле к платежу могла прибавиться стоимость полиса, объяснил Тараповский. Сейчас ПСК у некоторых банков по потребительским ссудам иногда превышает 40%.

Пока требования ФАС не сильно повлияли на востребованность ссуд и микрокредитов, отметила Анна Романенко. По ее словам, люди продолжают брать ссуды, даже зная условия, которые раньше оставались за скобками.