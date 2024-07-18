Российскую компанию признали виновной в подорожании бензина

Российскую нефтяную компанию «Лукойл» признали виновной в необоснованном подорожании бензина. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает «Интерфакс». Lenta.ru

УФАС в Пермском крае выяснило, что расходы компании на розничную продажу бензинов АИ-92 и АИ-95 уменьшались благодаря снижению затрат на нефтепродукты в оптовом сегменте. В результате было установлено, что объективных оснований для повышения ценника не было. Газета.Ru

Кроме того, компании грозит административный штраф, отметили в ФАС. News.ru