Инсайдеры слили цены на смарт-часы Pixel Watch 3 и Galaxy Watch 7

Инсайдерский портал Android Authority со ссылкой на французский веб-ресурс Dealabs опубликовал европейские цены на «умные» часы Pixel Watch 3 четырёх модификаций, которые выйдут в августе вместе с серией Google Pixel 9.

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Dealabs ссылается на местные аутлеты — магазины по продаже известных брендов. Согласно информации, в продаже окажется 41 мм модель, которая будет доступна с четырьмя цветами ремешка: ореховым, обсидиановым, розовым и фарфоровым. 45 мм модель будет иметь такие же цвета ремешка.

Как отмечается, Pixel Watch 3 (41 мм, Wi-Fi) будут отдавать за 399 евро, около $436; Pixel Watch 3 (41 мм, 4G) — за 499 евро, или около $546; Pixel Watch 3 (45 мм, Wi-Fi) — за 449 евро, или $491; Pixel Watch 3 (45 мм, 4G) будет стоить 549 евро, или $601.

В среднем цены на Pixel Watch 3 вырастут на 50-100 евро, или $55-109 по сравнению с Pixel Watch 2.

В Сеть слили и цены на часы Galaxy Watch 7 от Samsung. Эти устройства будут продаваться за 319 евро, или за $349 за 40 мм модель.