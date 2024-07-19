Citibank остановит конвертацию расписок российских компаний

Американский Citibank после окончания рабочего дня по нью-йоркскому времени 1 августа закрывает книги заявок на конвертацию депозитарных расписок в акции пяти российских эмитентов, следует из его уведомления клиентам, с которым ознакомились «Ведомости». Citibank является банком–депозитарием расписок «Лукойла», En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «Фосагро».

Причиной такого решения банк называет попадание Мосбиржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) под санкции США.

«В результате санкций [Citibank] не сможет обрабатывать запросы на отмену в отношении российских программ депозитарных расписок начиная с 1 августа 2024 года и после этой даты», – указано в сообщении.



Citibank посоветовал инвесторам, которые хотят аннулировать свои расписки, начать этот процесс как можно скорее, так как он требует значительного времени и включает в себя сбор и отправку различных документов. В ходе работы депозитарий может также потребовать дополнительные документы. Также стоит учитывать, что могут возникнуть задержки в процессе конвертации из-за проверки вовлеченных лиц на предмет соблюдения санкций и других применимых норм и правил, отмечает Citibank.

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«Не может быть никакой гарантии, что держатели смогут аннулировать свои расписки и получить акции до того, как книги по такой программе будут закрыты для аннулирования», — предупредил банк.



Citibank оставил за собой право приостановить конвертацию до 1 августа в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как новые санкции. Также это может произойти, если банк-депозитарий решит, что не может провести сверку данных о бумагах из-за автоматической или принудительной конвертации расписок в соответствии с российским законодательством или любым другим образом без согласия Citibank. Депозитарий предупредил, что не сможет напрямую или косвенно помогать держателям расписок в открытии счетов в России, куда должны быть переведены конвертированные акции.