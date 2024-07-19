Минпромторг подал в суд на нидерландского поставщика Red Bull

Минпромторг России подал в Арбитражный суд Московской области иск на нидерландского дистрибутора табака Megapolis, следует из базы данных арбитража.

Детали разбирательств в картотеке не указываются, иск принят к производству 18 июля.

Megapolis Distribution B.V. - головная структура дистрибутора "Мегаполис", которая поставляет на российский рынок продукцию Japan Tobacco, Philip Morris, и других брендов. Также компания является дистрибутором Red Bull, Cricket, Durex, Contex и других.