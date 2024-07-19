Массовый сбой произошел в работе авиакомпаний по всему миру

Крупные авиакомпании США, аэропорт Берлина, аэропорты и банки Австралии 18-19 июля сообщили о сбоях в своей работе. Об этом рассказали BBC News и CNN.

Как отмечает BBC News, причина сбоя неясна, но многие из пострадавших связывают его с операционными системами Microsoft для ПК. Американский штат Аляска предупредил, что местные службы экстренной помощи оказались затронуты сбоем, также есть сообщения о влиянии сбоя на Лондонскую фондовую биржу. На сайте аэропорта Берлин-Бранденбург указано, что «по техническим причинам возможны задержки в обслуживании».

Представители сервиса Microsoft 365 заявили, что ищут проблему, влияющую на возможность пользователей получать доступ к различным приложениям. Австралия особенно пострадала - из-за отмены рейсов, хаоса на кассах супермаркетов и сбоев в работе вещательных сетей. Бюджетный перевозчик Jetstar заявил, что из-за «проблемы с Microsoft» он не может регистрировать пассажиров и проводить посадку на свои рейсы.

Представитель МВД Австралии заявил, что сбой, вероятно, связан с проблемой у международной компании по кибербезопасности Crowdstrike. Национальный орган Австралии по надзору за кибербезопасностью сообщил, что нет никакой информации, позволяющей предположить, что речь идет о кибератаке.

В ночь на пятницу, 19 июля, рейсы трех крупнейших авиакомпаний США - Delta, United и American Airlines - были приостановлены из-за проблем со связью. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), приостановка затронула все рейсы авиакомпаний, независимо от пункта назначения.

Накануне, 18 июля, сбоем в работе Microsoft объяснили остановку рейсов Frontier Airlines. Рейсов не было в течение нескольких часов, Frontier предложила пассажирам выплатить возмещение.

Microsoft выступила с заявлением после массового сбоя

Другие компании, в том числе Allegiant и SunCountry, также заявляли, что у них возникли временные проблемы, в том числе с функциями онлайн-бронирования, регистрации и управления поездками. На сайте отчетов о состоянии облачного ПО Azure Microsoft сообщили, что обслуживание некоторых клиентов в центральной части США было отключено из-за «сбоев в операциях по управлению услугами и подключению или доступности услуг». В компании заявили, что установили причину сбоя и работают над ее устранением.