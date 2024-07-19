Банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из России

Цифровой банк Wio из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах от физических лиц из России, пишет РБК со ссылкой на клиентов и консультантов банка. В поддержке Wio заявили, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой банка.

Проблемы с переводами в банк Wio начались в конце июня 2024 года, а у отдельных клиентов — еще весной, сообщил основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана. Однако, для клиентов со значительными суммами на счетах банк все еще делает исключение.

Один из клиентов Wio рассказал РБК, что банк отклонил его денежный перевод в дирхамах из российского «БКС Банка». Другой клиент пытался отправить средства из Казахстана, однако перевод был отклонен Wio, и по прошествии 15 дней деньги до сих пор не вернулись на счет. В поддержке банка ответили пользователям, что отказы в зачислениях связаны с внутренней политикой банка. В разговоре с одним из них представитель поддержки напомнил, что в вопросах приема и отправки платежей Wio регулируется Центробанком ОАЭ.

Клиенты из России никогда не являлись для Wio целевыми, и банк «в принципе всегда неохотно открывал счета русским клиентам, поэтому вполне вероятно, что они могли перестать принимать платежи, связанные с Россией, чтобы не усложнять работу своему комплаенсу», говорит партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова. По ее словам, причиной остановки переводов могло стать не решение самого Wio, а проблема на уровне его банка-корреспондента.

«Работу с русскими клиентами в современных реалиях могут позволить себе только крупные банки ОАЭ. Их комплаенс-отделы уже научились работать с русскими клиентами, и объемы операций позволяют банкам развивать это направление», — подчеркнула Попова.



Wio является одним из немногих банков в ОАЭ, который открывает счета гражданам из России, даже если те не живут в стране постоянно и не работают в ОАЭ. Счет в банке можно было открыть даже с российским паспортом. В Wio российские клиенты могли открывать счета онлайн, оформлять мультивалютные карты, предоставлять депозиты с высокими ставками и доступ к рынку ценных бумаг.

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Банк был основан в 2022 году в ОАЭ. В команде Wio есть выходцы из российского финтеха, которые внедрили в его процессы передовые технологии из российских банков. Кредитная организация работает в форме цифровой платформы и обслуживает клиентов онлайн. По состоянию на декабрь 2023 года у банка было более 90 тысяч клиентов.