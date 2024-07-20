В России могут появиться филиалы иностранных банков

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об открытии филиалов иностранных банков в стране, с которым можно ознакомиться в электронной базе нижней палаты парламента. В 2013 году в государстве был введен запрет на подобные действия. Законопроект разрешает открывать филиалы, но с ограничениями.

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В документе сказано, что зарубежный банк может открыть в России только один филиал с полным названием на русском языке. Не более половины сотрудников филиала могут быть иностранными гражданами.

В Госдуме объяснили отмену запрета на филиалы иностранных банков

Также иностранная финансовая организация обязана будет запустить официальный сайт в российской доменной зоне. Ее кредитный рейтинг должен быть «не ниже уровня, установленного российским Центробанком».

Зарубежным банкам не разрешат вести операции и сделки с физическими лицами, в том числе с зарегистрированными как индивидуальные предприниматели. Исключение будет сделано для переводов средств без открытия банковских счетов и купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах. При этом она допускается только для совершения переводов средств без открытия банковских счетов. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Более 27 тысяч переводов совершено с помощью цифрового рубля, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что посредством валюты также прошло семь тысяч оплат услуг. Президент прокомментировал эту тенденцию на совещании по экономическим вопросам, состоявшемся 17 июля.