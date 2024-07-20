Еще один российский банк подал иск к Euroclear

Московский кредитный банк (МКБ) подал в суд иск к международному депозитарию Euroclear. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные картотеки дел.

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Сумма требований составляет 11,448 млрд рублей. Суть претензий не раскрывается. В качестве третьего лица МКБ привлек Национальный расчетный депозитарий (НРД).

На данный момент в российских судах находится более ста исков к Euroclear от физических и юридических лиц. Между тем депозитарий продолжает зарабатывать на замороженных активах РФ. Только в январе — марте доход площадки от процентов составил €1,566 млрд.

На прошлой неделе ВТБ выиграл дело против Euroclear. С европейского депозитария взыскали $38,4 млн. Сумма включает в себя убытки банка в размере 10 тыс. австралийских долларов, 5 тыс. швейцарских франков, 1 тыс. юаней, а также £5 тыс., €1,62 млн и $36,6 млн.