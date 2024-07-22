Нефть дорожает на 0,3-0,4% после объявления Байденом о прекращении кампании

Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после объявления президентом США Джо Байденом о прекращении предвыборной кампании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В публикации отмечается, что в 1:22 мск цена на сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросла на 0,28% до $82,86 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI выросли на 0,43%, до $78,94.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не вмешивается в выборы в США и их внутренние дела, оставляя американцам право разбираться в своих проблемах самостоятельно. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США Джо Байден не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о прекращении участия в предвыборной гонке.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.