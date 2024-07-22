Роспотребнадзор попросили проверить производителей готовой еды

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить производителей готовой еды. Об этом сообщают «Известия».

Депутат попросил ведомство провести «полноценную комплексную проверку» на соответствие санитарным и эпидемиологическим нормам цехов по производству еды популярных сервисов доставки. Результаты проверки нужно опубликовать в СМИ, настаивает Чернышов.

«За последнее время в СМИ неоднократно появлялись новости о массовом отравлении людей, будь то довольно популярные федеральные сервисы по доставке еды или кафе с шаурмой. Ужас вызвали новости о заболевании десятками людей опасной инфекцией, вызывающей ботулизм», — цитирует издание обращение парламентария.



Он отмечает, что в поставляемой сервисами еде при проверках регулярно находят опасные для человека микробы — кишечную палочку, сальмонеллу, стафилококк и прочие микроорганизмы. Чернышов подчеркивает, что эксперты и исследователи «бьют тревогу» и говорят о том, что такую продукцию нельзя выпускать на рынок.

«Вот уже два года, как действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Очевидно, это сказалось на качестве продукции отдельных производителей и заведений общественного питания», — пояснил свою инициативу депутат.



Ранее редакция «Известий» провела в государственной лаборатории анализ образцов восьми крупнейших брендов, реализующих готовую продукцию в Москве. Среди них — «Яндекс Лавка», «Самокат», «Тануки», «ВкусВилл», «Перекресток», «Шоколадница», Grow Food и Level Kitchen. 62,5% образцов готовой еды оказались заражены кишечной палочкой и другими бактериями.

Несмотря на участившиеся случаи массового отравления готовой едой, аналитики компании Infoline прогнозируют, что объем ее рынка в России по итогам 2024 года может вырасти на 38,8%, превысив 1 трлн руб.