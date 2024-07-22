Путин распорядился передать в доверительное управление «Центрэнергохолдингу» пакет акций ТГК-2

Президент России Владимир Путин распорядился передать в доверительное управление «Центрэнергохолдингу» пакет акций «Территориальной генерирующей компании №2» (ТГК-2). ТАСС

«Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление публичному акционерному обществу «Центрэнергохолдинг» (г. Санкт-Петербург) находящиеся в федеральной собственности 1 230 011 015 990 обыкновенных акций и 283 371 454 привилегированных акций публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (г. Ярославль)», — утверждается в указе. RT на русском