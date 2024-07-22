В авиакомпании Red Wings сменят руководство

Авиакомпания Red Wings может перейти под управление другой компании. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиаотрасли.

По его словам, генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин уйдет в отставку. Как заявил источник, это «практически решенный вопрос».

«У Red Wings меняется совет директоров и в перспективе появится управляющая компания», — сказал он.



В холдинге «Ростех», в который входит авиакомпания, от комментариев отказались.

22 июля сообщалось, что более 350 российских пассажиров авиарейса Даламан-Казань застряли в Турции из-за задержки рейса на 16 часов.

До этого заместитель гендиректора по коммерции Red Wings Александр Крутов рассказал, что авиакомпания обсуждает закупку самолетов Ил-114, прорабатывается поставка трех таких воздушных судов и опцион на поставку еще пяти самолетов. По его словам, первые такие самолеты авиаперевозчик может получить в 2026 году.