«Интеза» заблокировала операции российской «дочки» Antares Vision

Российское подразделение банка Intesa Sanpaolo заблокировало расчеты компании «Антарес Вижн Рус», российской «дочки» итальянского производителя оборудования для маркировки товаров, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма компании в Центробанк.

В тексте письма говорится, что в середине июля банк заблокировал «Антаресу» покупку $98,5 тысяч и отправку этой суммы иностранному контрагенту — Kukje Company, а также перевод на 10 млн рублей по платежному поручению. Кроме того, банк «Интеза» не принял от компании заявление о закрытии счетов, посоветовав «обратиться к учредителю за разъяснениями».

Гендиректор «Антарес Вижн Рус» Павел Булгаков сетует, что по этой причине компания не может выплатить налоги и зарплату сотрудникам. Он объяснил подачу жалобы в ЦБ возможностью оперативно решить проблему.

Банк заблокировал операции, формально ссылаясь на противодействие отмыванию доходов по 115-ФЗ, но на самом деле это произошло на основе письма иностранного учредителя, полагает старший юрист КИАП Роман Суслов. По его словам, регулятор борется с произвольными отказами банков, требуя от них сообщать клиентам о причинах отказа и давать информацию, о возможной разблокировке счета.