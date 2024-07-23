Компания Nestle планирует осенью возобновить выпуск шоколада KitKat в Перми, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник. О прекращении выпуска продуктов под брендами Nesquik и KitKat швейцарская корпорация объявила в марте 2022 года.

В пресс-службе Nestle сообщили РБК, что «не комментируют слухи». Ранее в компании заявляли, что на фоне событий на Украине Nestle сфокусирует деятельность в России «на обеспечении базовыми продуктами, такими как детское питание, медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли».

В июне депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что возмущен присутствием в РФ ООО «Нестле Россия» и ООО «Мон’дэлис Русь». Он сообщил, что направил в Генпрокуратуру депутатский запрос с просьбой провести комплексные проверки на предмет участия в финансировании незаконных вооруженных формирований на Украине и соблюдения налогового законодательства России.

Он также отметил, что акционером Nestle и Mondelеz является американская инвестиционная компания BlackRock, руководитель которой, Лоуренс Дуглас Финк, включен в мидовский список граждан США, которые находятся под персональными санкциями России. Кроме него в списке МИД России находятся еще и члены совета директоров этих двух компаний.