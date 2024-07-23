В приложениях трех крупных банков случился сбой

Сразу три приложения крупных российских банков – Россельхозбанка (РСХБ), Росбанка и Райффайзенбанка – не работают во вторник днем, пожаловались Frank Media клиенты этих банков, также в этом приблизительно в 14.00 мск убедились корреспонденты FM. Пользователи не могут войти в свои банковские приложения, также попасть нельзя брокерское приложение Райффайзенбанк. Приложение «РСХБ-брокер» при этом работает.

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По данным онлайн-систем мониторинга сбоев и доступности сайтов и приложений Downdetector, жалобы на работу сайтов и сервисом банков начались с 13-14:00 мск. Пользователи жалуются на сбои в работе приложений и онлайн-банков. «Ни оплатить, ни перевести средства», — жалуется один из клиентов Росбанка Frank Media.

UPD: В 14.40 мск приложение РСХБ заработало.

Один из сотрудников компании, работающей в сфере информационной безопасности, говорит, что сбои в работе приложений и сайтов банков может быть связан с массивными хакерскими атаками.

«В целях политически мотивированных хакеров на сегодняшний день значились эти три банка», — указал источник Frank Media.



По его словам, атаки также наблюдались утром на инфраструктуру НСПК, однако деградации или недоступности сервисов не наблюдалось.

Заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков рассказал FM, что в начале 2024 года было смещение интереса хактивистов от атак на крупнейшие кредитные организации в пользу региональных игроков и МФО, однако летом 2024 года интерес таких злоумышленников к крупным игрокам вернулся – с конца июня мы фиксируем многовекторные ковровые атаки на крупнейших игроков отрасли. С начала лета это вторая волна атак на финансовый сектор.

«При этом злоумышленники выбирают те цели, где быстро удается добиться деградации или недоступности сервисов. Если атака не приносит желаемого результата, злоумышленники переключаются на других игроков, что мы сегодня и наблюдали», — уточнил Даниил Щербаков.



В конце июня массированной DDoS-атаке подверглась Московская биржа. В результате после начала торгов в 10 утра мск в течение 20 минут сайт торговой площадки был недоступен .

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Frank Media направили запросы в РСХБ, Росбанк, Райффайзенбанк и НСПК.