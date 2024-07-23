Муж главы Wildberries Бакальчук заявил о намерении бороться за бизнес

Сооснователь Wildberries заявил, что будет бороться за семью и бизнес
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что собирается бороться за свою семью, а также приложит все усилия для сохранения бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Бакальчука, сохранение семьи для него первостепенно. При этом он также добавил, что собирается бороться за бизнес ради «себя и своих детей».
«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», — рассказал он.
Ранее Бакальчук заявил, что рейдеры оградили основательницу и его жеру Wildberries Татьяну Бакальчук от общения с семьей. Сама Татьяна Бакальчук при этом утверждает, что рейдерского захвата не было.