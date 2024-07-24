Акции «Яндекса» начали торговаться на Мосбирже

Торги акциями международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) "Яндекс" под тикером YDEX начались на Московской бирже, говорится в сообщении компании.

"На Московской бирже стартовали торги акциями МКПАО "Яндекс". Новый тикер Яндекса - YDEX. Ценные бумаги компании вошли в первый котировальный список Мосбиржи, куда попадают наиболее надежные и ликвидные активы", - отмечается в сообщении.



В марте 2024 года российский "Яндекс" объявил, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу - МКПАО "Яндекс". Туда вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.