ВТБ сообщил о массированной DDoS-атаке из-за рубежа

Российский банковский сектор столкнулся с массированной DDOS-атакой, спланированной из-за рубежа, которая привела к сбоям в работе приложений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

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Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе банковских приложений ВТБ, Росбанка, Альфа-банка и Газпромбанка. В ВТБ отметили, что к «точечным ограничениям» для небольшого числа клиентов привела DDoS-атака.

«Банковский сектор подвергся DDOS-атаке, спланированной из-за рубежа. (…) В настоящий момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режиме. Совместно с интернет-провайдерами проводятся мероприятия по снижению влияния атаки на работу клиентов ВТБ», - пояснили в пресс-службе банка.



В свою очередь в Альфа-банке заявили, что у части клиентов может временно не получиться войти в приложение из-за технических работ, и рекомендовали попробовать это сделать позже.

Ранее аналитики компании StormWall подсчитали, что в прошлом году число DDoS-атак на российские банки и платежные системы только за март выросло в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В результате DDoS-атак сайты и приложения банков были недоступны, а пользователи не могли осуществлять транзакции.