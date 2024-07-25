Банки Средней Азии отказывают в платежах бизнесу из России

Транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade зафиксировали увеличение доли отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле. Показатель продемонстрировал рост до 30%, передает РБК.

Согласно обзору, подготовленному данными фирмами, речь идет о Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Таджикистане. Специалисты указывают на увеличение среднего срока проведения платежей с этими государствами до двух недель, примерно на 15% в июле в сравнении с июнем.

Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский отметил, что текущие сложности обусловлены тем, что в этих государствах ужесточился комплаенс банков. Он заявил, что кредитные организации начали запрашивать все больше дополнительных документов и пояснений. Подчеркивается, что усиление проблем начало наблюдаться во втором квартале 2024 года. Они появляются при платежах национальными валютами.

Ранее «Известия» сообщили, что крупнейшие банки объединятся в консорциум для создания единого QR-кода. Кредитным организациям, как писало издание, удалось договориться о создании такого сервиса в качестве альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК).