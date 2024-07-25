Бакальчук ответил на слова супруги о его доле в WB

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук ответил на слова своей супруги Татьяны о том, что у него лишь 1% акций и он не участвует в управлении маркетплейсом. В своем Telegram-канале он опубликовал новое видео, в котором прокомментировал ситуацию.

По словам Владислава, когда 20 лет назад они с Татьяной создавали Wildberries, то были семьей, ничего не делили и «не думали о процентах», поскольку жили «друг для друга».

«Нам было все равно, кто сколько владеет. Жили для будущего, для детей, для создания великой компании. И в один прекрасный момент пришли чужие люди с недобрыми намерениями и сначала развалилась семья, а потом они начали отжимать бизнес», — сказал Бакальчук.



Он добавил, что решение о слиянии Wildberries и Russ Outdoor принимала сама Татьяна. Вместе с тем он назвал ее странный, обратив внимание, что размеры двух компаний несопоставимы. В частности, оборот WB за 2023 год составил 2,7 трлн рублей, а Russ Outdoor — 27 млрд. «То есть разница в 100 раз», — подчеркнул Владислав.

«При этом компании Russ Outdoor отдали 35% вновь созданного бизнеса и полностью отдали все управление. Увольняют большое количество сотрудников — всех, кто не согласен с новым руководством и всех, кто может быть для них опасным и нелояльным», — сказал Бакальчук.



Владислав утверждает, что его супруга находится под влиянием братьев Роберта и Левана Мирзоянов и совершает «неадекватные, невыгодные для себя и для семьи действия». Он подчеркнул, что будет противодействовать этому, поскольку не готов оставить все как есть. Бакальчук поблагодарил людей за поддержку, в том числе и главу Чечни Рамазана Кадырова.

Напомним, что ранее Бакальчук заявил о «рейдерском захвате» компании. Видео с ним вышло в Telegram-канале Кадырова, который также призвал депутата Госдумы от Чеченской республики Адама Делимханова разобраться в ситуации.

Татьяна Бакальчук опровергла слова своего мужа, заявив, что в действительности просто разводится с ним. По ее словам, с помощью слияния с Russ Outdoor она собирается создать новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня. Кроме того, она заявила, что у Владислава лишь 1% акций Wildberries, а потому он не может принимать решения о будущем организации.