Названа вероятная причина сделки Бакальчук с Russ

Многомиллиардный ущерб из-за пожара на складе в петербургских Шушарах мог подтолкнуть Татьяну Бакальчук к сделке с Russ. Вероятную причину слияния назвали опрошенные RTVI юристы.

Склад Wildberries в поселке Шушары сгорел утром 13 января. Инсайдеры рассказали, что руководство Wildberries обещало до конца февраля отправить пострадавшим уведомления с суммой, которую им выплатят в качестве компенсации, однако многие так их и не получили. Поэтому маркетплейсу предрекли долгие суды.

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По мнению Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара мог составить от 10 до 20 миллиардов рублей, большую часть этой суммы составляют уничтоженные товары. Согласно данным СПАРК, потери Wildberries от пожара выше прибыли маркетплейса за весь 2023 год (менее 19 миллиардов). По словам сооснователя Wildberries, мужа Татьяны Бакальчук, Владислава Бакальчука, жена ушла от него в апреле, а в середине июня стало известно о сделке с Russ.

Соруководитель практики защиты прав инвесторов компании «Интерцессия» Анастасия Чумак заявила, что такие убытки создают значительную финансовую нагрузку на компанию и могут привести к переосмыслению активов и стратегий. Для выхода из сложной финансовой ситуации компания может пойти на слияние.

«Можно вспомнить ситуацию с компанией Nokia, которая после существенных потерь в мобильном бизнесе приняла решение о продаже своего мобильного подразделения Microsoft. После снижения рыночной доли они сделали этот шаг, чтобы сосредоточиться на других направлениях», — объяснила она.



Пожар и понесенные убытки могут повлиять на выбор стратегий компании и побудить ее искать инвесторов или партнеров для реструктуризации бизнеса. Но с уверенностью связать катастрофу с решением о сделке можно только после анализа деталей переговоров и итоговых предложений, добавила Чумак.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров предположил, то пожар на складе не связан с грядущим слиянием — Wildberries уступает конкурентам по объему рекламных доходов, что могло подтолкнуть Бакальчук к такому решению. Однако для решения вопросов рекламы можно было обойтись без объединения компаний, и неочевидный выбор партнера привел к появлению версий с закулисными партнерами.

«Если бы мы, условно говоря, увидели партнерство с каким-то крупным банком, с оператором сотовой связи, который тоже строит какую-то экосистему, (...) это было бы менее удивительно, чем вот такая ситуация. Здесь история неочевидная, поэтому и появляется общее ощущение, что мы чего-то не знаем и не понимаем», — пояснил он.



Одним из первых о ситуации вокруг Wildberries рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он узнал, что Владислава Бакальчука, с которым он знаком около десяти лет, проблемы в семье и бизнесе: «рейдеры» оградили Татьяну Бакальчук от мужа и детей, и у супругов нет возможности обсудить происходящее.

«Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor», — утверждал он и обещал вернуть в Татьяну в семью и защитить законный бизнес.



Татьяна Бакальчук позднее выступила с заявлением и рассказала, что никакого рейдерского захвата в компании не происходит. По ее словам, речь идет о бракоразводном процессе.