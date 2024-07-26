Билетный сервис Казахстана разорвал партнерство с «Яндекс Афишей»

Билетный агрегатор «Яндекс Афиша» и крупнейший в Казахстане оператор билетов Freedom Ticketon разорвали партнерство. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник на медиарынке, информацию также подтвердили представители Ticketon и «Яндекс Афиши».

По словам создателя Ticketon и концертного агентства Jam Константина Горожанкина, соглашение между Ticketon и «Яндекс Афишей» было заключено в марте 2022 года. Для самой российской компании, по словам Горожанкина, это была не первая попытка выйти на рынок Казахстана.

Отмечается, что соглашение, по версии одной из сторон, подразумевало предоставление «Яндексу» базы мероприятий. Взамен компании запрещалось продавать билеты на мероприятия эксклюзивно, то есть без Ticketon. Однако спустя два года российская компания начала продавать билеты самостоятельно, заявив, что развиваться на рынке Казахстана дальше планирует сама, подчеркивается в сообщении.

В «Яндекс Афише» изданию подтвердили, что с казахским партнером больше не работают. При этом на вопросы о том, какими были первоначальные условия договоренностей и почему соглашение было расторгнуто, в «Яндекс Афише» отвечать не стали. Представитель компании добавил, что «Яндекс Афиша» собирается продолжить работать в Казахстане.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников отметил в разговоре с НСН, что фестиваль Yandex Park Live заинтересует как казахских, так и российских зрителей, передает «Радиоточка НСН».