«Детский мир» зафиксировал цены на уровне прошлого года

Пресс-служба компании «Детский мир» сообщила о фиксации цен на уровне 2023 года на десятки позиций. Речь идет об ассортименте канцелярских и школьных товаров.

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Под фиксацию подпали 32 позиции, уточняется в сообщении. В списке товаров - карандаши и фломастеры, акварельные краски и гуашь, ручки, простые карандаши и тетради. В 2022-м и 2023-м крупнейший российский ритейлер детских товаров фиксировал цены на 42% ассортимента одежды и обуви на уровне 2021 года.

Напомним, что «Детский мир» в ноябре 2022 года проинформировал о намерении провести реорганизацию, чтобы стать непубличной компанией.

Ранее сообщалось о создании предпринимателем Айнаром Абдрахмановым российского аналога детского конструктора Lego. Как стало известно СМИ, игрушки будут выпускать под брендом Rubrick и поступят в продажу не раньше второй половины 2024 года.

Подчеркивалось, что на первом этапе будут продавать линейку конструкторов по мотивам российского сериала «Беспринципные». Позднее будут выходить и другие, в том числе с медийными персонажами.