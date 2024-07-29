ВЭБ пытается отсудить у Barclays в Лондонском суде $148 млн

Государственная корпорация ВЭБ.РФ судится в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с британским банком Barclays. Российская компания хочет отсудить у Barclays задолженность в размере почти $148 млн (12,6 млрд рублей) по генеральному соглашению о валютных свопах, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя ВЭБа и на материалы из российского суда.

ВЭБ и Barclays с весны 2023 года ведут спор в судах двух юрисдикций – российской и британской. Так, в мае 2023 года ВЭБ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка задолженности по соглашению о свопах. Еще до начала военных действий на Украине сделки с валютными свопами между двумя организациями должны были завершиться в 2023-2025 годах, но были прекращены Barclays досрочно из-за введения против ВЭБа международных санкций в феврале – марте 2022 года. Из-за этого английский банк должен был заплатить российской госкорпорации неустойку. Она, по соглашению сторон, должна была составить около $148 млн. Однако, как утверждает Barclays, банк не мог выплатить эту сумму из-за западных санкций и контрмер со стороны Москвы.

В начале 2024 года по заявлению Barclays уже Высокий суд Англии и Уэльса выдал ВЭБу запрет на продолжение российского разбирательства: суд счел обращение отечественной госкорпорации в московскую инстанцию явным нарушением арбитражной оговорки из соглашения о свопах – она обязывает стороны рассматривать любые споры по этому соглашению в LCIA.

В первой половине июля московский суд приостановил производство по иску ВЭБа к Barclays до вынесения LCIA окончательного решения по их спору. Российский суд просил стороны проинформировать его о ходе лондонского процесса и о вынесении решения.