Активы «Макфы» официально стали государственными

Челябинский областной суд огласил резолютивную часть апелляционного определения, согласно которому обращены в доход государства активы холдинга "Макфа", изъятые у владельцев по иску Генпрокуратуры.

Решение вступило в законную силу, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.

"Оглашена резолютивная часть апелляционного определения, которым оставлено без изменения решение по иску заместителя генерального прокурора Российской Федерации. <…> Решение вступило в законную силу", - сказали в пресс-службе.



Накануне ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, представляющего интересы экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщал, что суд не удовлетворил апелляционные жалобы на решение об обращении активов "Макфы" и других компаний в доход государства, оставив в силе решение нижестоящего суда.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества компании "Макфа" и других физических и юридических лиц. Всего ответчиками по иску выступают более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе "Смак", "Новая пятилетка", "Первый хлебокомбинат", "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.

По данным Центрального районного суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона "О противодействии коррупции".