Британия оштрафовала Авена почти на $1 млн

Управляющая компания, обслуживающая имущество российского бизнесмена Петра Авена в Великобритании, согласилась выплатить штраф в размере $0,96 млн в рамках расследования против бизнесмена за обход санкций, пишет обозреватель Джонатан Браунинг в статье для Bloomberg.

По его данным, британская полиция в течение двух лет вела расследование в отношении предпринимателя по делу об уклонении от санкций ЕС. С тем, чтобы завершить этот процесс, управляющий имуществом согласился уплатить штраф в размере £750 тыс. ($963 тыс.).

Кроме того, государству были переданы наличные деньги, изъятые полицией в особняке Авена за пределами Лондона, и средства, хранившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd.

Проведенная у российского предпринимателя масштабная конфискация «является важной вехой, которая должна подстегнуть более амбициозные действия по обеспечению соблюдения санкций в будущем», подчеркнул Джеймс Болтон-Джонс, старший советник по вопросам адвокатуры в Spotlight on Corruption.