В Италии арестовали активы бизнесмена из России

В итальянской Флоренции арестовали активы бизнесмена из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление местной прокуратуры.

Отмечается, что имя бизнесмена остается неизвестным, однако у него арестовали активы на сумму более 40 миллионов евро. По заявлению прокуратуры, арест обусловлен запросом международной судебной помощи, который поступил из антикоррупцинной прокуратуры Украины.

«Прокуратура исполняет постановление о превентивном аресте, выданное следственным судьей на активы (недвижимость и акции) стоимостью около 41 миллиона евро, полученные в результате реинвестирования незаконно накопленных доходов», — сообщили в итальянском ведомстве.



Там также добавили, что бизнесмен находится под следствием по делу о мошенничестве в отношении госкомпании из Украины, а также подозревается в подкупе госслужащих и отмывании средств. При этом в местных СМИ появилась информация, что речь идет о предпринимателе Алексее Федорычеве — он владеет тосканским замком Торро дель Галло.

Ранее СК призвал арестовать сына бизнесмена Бажаева за нападение на полицейского.