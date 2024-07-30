«Яндекс» выплатит первые в своей истории дивиденды

Совет директоров "Яндекса" по рекомендации менеджмента рассмотрит вопрос о выплате первых дивидендов, которые могут составить 80 рублей на обыкновенную акцию.

Об этом сообщила компания.

"С учетом необходимых корпоративных процедур дивиденды, в случае положительного решения совета директоров и последующего одобрения собранием акционеров, будут выплачены не позднее конца октября 2024 года", - говорится в сообщении.



"Яндекс" считает, что в будущем сможет платить дивиденды каждые полгода при соответствующих рекомендациях совета директоров.

Компания не выплачивала дивиденды с момента IPO в 2011 году. Нынешние планы выплаты "Яндекс" объясняет динамикой финансовых результатов, потребностью в инвестициях для обеспечения будущего роста и показателями долга.