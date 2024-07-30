Авиакомпания Delta потребует от Microsoft компенсации ущерба после сбоя

Американская авиакомпания Delta Air Lines намерена добиться от корпорации Microsoft и разработчика решений в области информационной безопасности CrowdStrike компенсации ущерба, причиненного глобальным техническим сбоем. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его информации, нанесенный авиакомпании ущерб оценивается в $350-500 млн.

Клиенты Delta Air Lines подали более 176 тыс. заявлений на возврат средств из-за отмены или переноса полетов, более 7 тыс. ее рейсов было отменено. Для подачи судебного иска с целью добиться компенсации от Microsoft и CrowdStrike авиакомпания наняла известного в США юриста, главу юридической фирмы Boies Schiller Flexner Дэвида Бойса. Данных о сумме будущего иска не приводится.