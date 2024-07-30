Российская авиакомпания перешла в управление лизинговой структуры Ростеха

Авиакомпания Red Wings перешла под управление лизинговой фирмы «Авиакапитал-сервис», которая входит в холдинг «РТ-Финанс» государственной корпорации «Ростех». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

В пресс-службе уточнили, что в состав холдинга перейдут специализированные активы в сфере финансовых услуг. В их число войдут «Авиакапитал-сервис» и управляющая Red Wings лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК).

На следующем этапе к «Авиакапитал-сервису» присоединят ИФК. Согласно сообщению «Ростеха», это необходимо для создания единой лизинговой компании, которая будет заниматься сделками с авиатехникой отечественного производства.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Россия заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов. Он отметил, что такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве.